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حماس: لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال يعكس حالة السقوط الوطني للسلطة

23 يناير 2022 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع

اعتبر ‏الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع اليوم الأحد، لقاء حسين الشيخ بوزير خارجية الاحتلال خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني.

وقال القانوع في تغريدة له عبر تويتر تابعتها فلسطين أون لاين، إن لقاء الشيخ - لابيد يعكس حالة السقوط الوطني الذي وصلت إليه السلطة، لاسيما بعد لقاء عباس بغانتس.

وشدد على ضرورة إنهاء هذه اللقاءات المشينة فوراً ووقف التعويل على الاحتلال وقادته المجرمين.

وكان عضو مركزية فتح حسين الشيخ قد أعلن في تغريدة له، "التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية. وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حماس #الاحتلال #السلطة #حسين الشيخ

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