"حماس" تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي كورونا بين الأسرى

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى نتيجة تزايد انتشار كورونا في صفوف الأسرى.

وأضاف قاسم: "تزايد إصابات كورونا في صفوف الأسرى يكشف مدى الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية ضد المعتقلين وعدم توفر أدنى مقومات الرعاية والوقاية من الفيروس".

وأوضح أن "ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية تريد أن تضيف معاناة جديدة فوق معاناة الأسرى الذين يعانون من جملة من الانتهاكات".

ودعا المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ضرورة توفير ما يلزم لحماية الأسرى بشكل عاجل والعمل على منع تفشي الفيروس.

وقالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن أكثر من ١٢٠ أسير فلسطيني أصيبوا بفيروس كورونا في سجن "عوفر".



المصدر / فلسطين أون لاين