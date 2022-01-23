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"واعد": أكثر من 120 أسيرا مصابون بكورونا بسجون الاحتلال

23 يناير 2022 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن أكثر من ١٢٠ أسير فلسطيني أصيبوا بفيروس كورونا في سجن "عوفر".

وأوضحت أن ذلك يعكس حجم الإهمال والتقصير المنتهج من إدارة سجون الاحتلال تجاه الأسرى والأسيرات.

ودعت جمعية واعد لتدخل دولي عاجل للكشف عن حقيقة ما يدور داخل سجون الاحتلال وسجن "عوفر" على وجه التحديد، ووقف الكارثة الصحية التي يتعرض لها أسرانا الأبطال.

وقالت إن "الأسرى المرضى باتوا عرضة لخطر داهم يهدد حياتهم خاصة وأن عددا منهم من بين المصابين".

وأضافت: "نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يستخدم الفيروس للنيل من حياة الأسرى وخاصة المرضى منهم".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #أسرى #كورونا #واعد

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