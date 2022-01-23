"واعد": أكثر من 120 أسيرا مصابون بكورونا بسجون الاحتلال

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين إن أكثر من ١٢٠ أسير فلسطيني أصيبوا بفيروس كورونا في سجن "عوفر".

وأوضحت أن ذلك يعكس حجم الإهمال والتقصير المنتهج من إدارة سجون الاحتلال تجاه الأسرى والأسيرات.

ودعت جمعية واعد لتدخل دولي عاجل للكشف عن حقيقة ما يدور داخل سجون الاحتلال وسجن "عوفر" على وجه التحديد، ووقف الكارثة الصحية التي يتعرض لها أسرانا الأبطال.

وقالت إن "الأسرى المرضى باتوا عرضة لخطر داهم يهدد حياتهم خاصة وأن عددا منهم من بين المصابين".

وأضافت: "نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال يستخدم الفيروس للنيل من حياة الأسرى وخاصة المرضى منهم".

المصدر / فلسطين أون لاين