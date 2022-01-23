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"الداخلية" بغزة ترفع جهوزيتها لإسناد الوزارات خلال المنخفضات

23 يناير 2022 . الساعة 19:31 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة رفع درجة الجهوزية لمساندة الوزارات والجهات المختصة في التعامل مع المنخفضات الجوية المرتقبة.

جرى ذلك خلال اجتماع عقدته المديرية العامة للعمليات المركزية، اليوم الأحد، مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز التعاون للتعامل مع المنخفضات الجوية التي تمر بها البلاد.

وترأس الاجتماع مدير عام العمليات المركزية اللواء فايق المبحوح، بحضور ممثلين عن الشرطة والدفاع المدني وسائر الأجهزة المختصة بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن شركة الكهرباء والوزارات المختصة.

وقال المبحوح إن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لإسناد الوزارات والأجهزة المختصة في مواجهة المنخفضات الجوية، بما لديها من إمكانات ومقدّرات، لمساعدة المواطنين والتقليل من آثار المنخفضات.

وأوضح أن قيادة الوزارة وجّهت نحو المساهمة بما يلزم من مقدرات وإمكانات للمساعدة في الحد من مخاطر وآثار المنخفضات الجوية على سير الحياة العامة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#غزة #وزارة الداخلية #منخفض جوي #الدفاع المدني #شركة الكهرباء

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