الاحتلال يفرج عن قيادي بحماس من مخيم بلاطة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومرشح قائمة "القدس موعدنا" ياسر البدرساوي من مخيم بلاطة شرقي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أفرجت عن البدرساوي من سجن النقب الصحراوي بعد اعتقال إداري استمر ٨ أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال البدرساوي في أيار/ مايو 2021 خلال حملة اعتقالات طالت قياديين ونشطاء بحركة حماس خلال العدوان على قطاع غزة.

يذكر أن البدرساوي تعرض للاعتقال عدة مرات، وبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ١٠ سنوات متفرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين