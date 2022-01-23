راصد جوي يوضح خريطة الطقس حتى الجمعة القادمة

قال الراصد الجوي قصي حلايقة إنه مع ساعات العصر والمساء انتشرت الأمطار في مختلف المناطق في فلسطين.

وتوقع في حديثه لإذاعة الأقصى، أن تتحول الليلة إلى ماطرة في أغلب المناطق مصحوبة بهبات قوية من الرياح.

وقال: "يستمر تأثر المنطقة غداً الاثنين بالمنخفض الجوي ويكون الهطول المطري على فترات بمشيئة الله تعالى".

وأضاف: "تتأثر المنطقة الأربعاء بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي ويتوقع بداية المطر مع ساعات الظهر ويستمر تأثير المنخفض حتى يوم الجمعة".

وتابع: "كميات أمطار ممتازة متوقعة بين الأربعاء والجمعة، ومن المتوقع تساقط الثلوج فوق الجبال ليلة الأربعاء الخميس"، محذرا من حدوث السيول والفيضانات.

المصدر / فلسطين أون لاين