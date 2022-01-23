موافقة سعودية على استئناف العمرة للفلسطينيين

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية برام الله حاتم البكري، عن بدء موسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة لانتشار جائحة كورونا.

وأوضح البكري في تصريح صحفي أنه خلال الأيام السابقة عقد لقاء مع سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري لمناقشة ترتيبات موسم العمرة والحج من خلال جواز السفر الفلسطيني.

وبين أنه وعد بإنهاء هذا الملف بالوقت القريب، وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية الجديدة المتبعة في المملكة نتيجة الوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة كورونا.

ودعا البكري المواطنين الراغبين بأداء العمرة بالتسجيل لدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة من قبل الوزارة مع ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة التي تضمن سلامتهم وصحتهم.

بدوره، أكد رئيس أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور أن السعودية ستبدأ بإصدار تأشيرات العمرة للفلسطينيين.

وبين أبو مذكور في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه يتم حالياً إجراء ترتيبات بشأن السفر من قطاع غزة لأداء مناسك العمرة.

ولفت إلى أن ظروف غزة تختلف عن الضفة من حيث السفر، موضحاً أن الأمر بحاجة إلى ترتيبات مع الجانب المصري.

وأوضح أن أسعار العمرة لا يمكن تحديدها حالياً، إلا بعد إبرام التعاقدات اللازمة مع المصريين والسعوديين وشركات الطيران

المصدر / فلسطين أون لاين