فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يهددون الطلبة في كيسان بعدم العودة لمدرستهم

الصحة برام الله: 7 وفيات و2000 إصابة جديدة بكورونا

إرشادات مهمة للوقاية من خطر "مدفأة الغاز"

إغلاق قسم 22 بسجن "عوفر" بسبب كورونا

تفجير عبوة ناسفة أمام مبنى يضم مسجدا في اليونان

الكويت تحمل مقترحات إلى لبنان لـ"إعادة الثقة" مع دول الخليج

أشغال شاقة 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد في الخليل

محكمة الاحتلال ترفض البت في قضية عائلة صالحية

حكومة الاحتلال تصادق على تشكيل لجنة تحقيق بـ"صفقة الغواصات"

محطة الجزائر تضييع للوقت و"الضيف" هو الحل

مستوطنون يهددون الطلبة في كيسان بعدم العودة لمدرستهم

23 يناير 2022 . الساعة 17:57 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

هدد مستوطنون، اليوم الأحد، عددا من الطلبة في قرية كيسان شرق بيت لحم، بعدم الذهاب الى المدرسة.

وأفاد الناشط أحمد غزال في تصريحات صحفية، بأن مستوطنين أوقفوا عددا من طلبة مدرسة كيسان الثانوية المختلطة، وهددوهم بعدم العودة إلى مدرستهم والا سيعرضون أنفسهم للخطر.

وأضاف أن المستوطنين وزعوا على الطلبة منشورات تتضمن أن المدرسة غير قانونية وأنه سيتم هدمها.

يشار إلى أن المدرسة افتتحت مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد أن تضافرت الجهود لإنشائها، بعد محاولات وقف البناء فيها من قبل الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#بيت لحم #مستوطنون #تهديد #كيسان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة