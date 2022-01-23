الصحة برام الله: 7 وفيات و2000 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 حالات وفاة و2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن حالتي وفاة بكورونا سجلت في قطاع غزة، وحالتين في جنين، وحالتين في بيت لحم، وحالة في أريحا والأغوار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 135، قلقيلية 37، ضواحي القدس 71، بيت لحم 193، نابلس 338، الخليل 193، رام الله والبيرة 449، سلفيت 24، طوباس 23، جنين 59، أريحا والأغوار 71، قطاع غزة 407".

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 96.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 21، قلقيلية 7، ضواحي القدس 11، بيت لحم 107، نابلس 58، الخليل 61، رام الله والبيرة 112، سلفيت 5، طوباس 9، جنين 17، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 35".

ولفتت إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين