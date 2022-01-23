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إغلاق قسم 22 بسجن "عوفر" بسبب كورونا

23 يناير 2022 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
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قال مكتب إعلام الأسرى إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون ترتفع إلى 11 اليوم، بعد تسجيل 5 إصابات في قسم 22 بسجن عوفر.

وذكر المكتب أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت قسم 22 بسجن عوفر بالكامل ومن المتوقع ازدياد أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط.

ولفتت إلى أن اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا في سجون الاحتلال يعرض حياة الأسرى للخطر ونحمل الاحتلال كامل المسؤولية.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك العاجل والتوجه لسجون الاحتلال للاطلاع على أوضاع الأسرى بعد تفشي فيروس كورونا داخل السجون من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الأسرى #سجن عوفر #كورونا

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