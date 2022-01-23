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أشغال شاقة 15 عاما لمدان بتهمة القتل القصد في الخليل

23 يناير 2022 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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 أصدرت محكمة بداية الخليل على متهم بالقتل القصد الأشغال الشاقة 15عاما ومبلغ مالي نفقات المحاكمة.

وصدر الحكم برئاسة القاضية ياسمين جراد، وعضوية القاضيين سلام عقيل، ومحمد وزوز، اليوم الأحد، بإدانة المتهم (م،ع) عن التهمة الأولى وهي القتل القصد سندا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنه وعن التهمة الثانية وهي الشروع بالقتل سندا لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 من ذات قانون العقوبات وإيقاع عقوبة الحبس مدة سبع سنوات ونصف.

وقررت المحكمة، دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وتكليفه بدفع مبلغ ألف دينار أردني نفقات محاكمة.

جاء الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي، بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الخليل #أشغال شاقة #قتل قصد

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