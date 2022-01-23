الإعلان عن إصابة 6 أسرى بـ "ايشل" بفايروس كورونا

أعلن مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، عن إصابة 6 أسرى في سجن ايشل بفايروس كورونا بعد ظهور نتائج فحوصات عدد من الأسرى.

وأوضح المكتب في بيان له، أن سجن ايشل يضم عدد كبير من الأسرى المرضى وكبار السن، من بينهم الأسير نائل البرغوثي، وهناك خشية حقيقية على حياتهم، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتشار فايروس كورونا في السجون.

وطالب في بيانه، المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر العمل على تقديم العلاج اللازم والفوري للأسرى بعد مماطلة وتعنت إدارة سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تمارس سياسية الاهمال الطبي تجاه الأسرى الفلسطينين داخل السجون، وتتعمد بكافة الطرق والوسائل نقل عدوى فايروس كورونا لداخل السجون لاضافة مزيد من المعاناة على الأسرى، ضمن سياساته العنصرية والمرفوضة دولياً.

المصدر / فلسطين أون لاين