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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الاثنين

23 يناير 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/4) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/4) اضغط هنا.

 داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#معبر رفح #معبر #آلية سفر

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