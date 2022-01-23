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بالأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

23 يناير 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/4) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/4) اضغط هنا.

 ودعت المسافرين للحضور في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة الهوية، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشيرة إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#معبر رفح #معبر #آلية سفر

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