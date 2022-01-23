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حماس: الهتافات بساحتنا الفلسطينية ضد الدول العربية لا تعبر عن سياساتنا الثابتة

23 يناير 2022 . الساعة 01:48 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الهتافات التي أُطلقت في ساحتنا الفلسطينية ضد دول عربية وخليجية، لا تعبر عن موقف الحركة وسياساتها المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبينةً أنها تنأى عن الصراعات والنزاعات بينها، مع ضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الحركة تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا، مبينةً أنها تسعى إلى بناء علاقات متوازنة معها لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده.

ودعت الحركة إلى وقف الصراعات الداخلية والبينية في دولنا العربية والإسلامية، مؤكدة أنها يؤلمها وبشدة كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية.

وطالبت بضرورة حقن الدماء، داعيةً إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها، متمنيةً أن يعم الاستقرار والأمان والوئام دول أمتنا العربية والإسلامية كافة.

وأكدت أن صراعنا هو مع الاحتلال، داعيةً إلى تجنيب شعبنا أي صراعات أخرى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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