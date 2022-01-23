"الصحة" تحذر من خطورة منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية

غزة/ نضال أبو مسامح:

حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة، من خطورة منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية للقطاع، وحرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وأكد مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة في غزة، إبراهيم عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام حاجز بيت حانون شمال القطاع، أن الاحتلال يواصل منع إدخال 8 أجهزة أشعة متحركة منذ عام للمرة الثانية وهي أجهزة مقدمة ضمن منحة الصندوق الكويتي وتنفيذ المجلس الفلسطيني للتنمية بكدار.

وأوضح أن الأجهزة الممنوعة مهمة لتقديم الخدمات التشخيصية للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية ومنها: الأقسام الحرجة كأقسام العناية وحضانات الأطفال والعظام والصدر وأقسام كوفيد ومراكز الفرز التنفسي.

وأضاف: الاحتلال يستمر في منع دخول الأدوية والمهام الطبية ومنع إدخال مجموعة من الأجهزة الطبية التشخيصية، وقطع الغيار، وإخراج أجهزة أخرى لإتمام الصيانة الضرورية العاجلة لها كونها أجهزة تستخدم في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي مثل: جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الفلوروسكوبي في مستشفى الإندونيسي وجهاز الماموجرافي، وجهازي أشعة في الرعاية الأولية، وجهاز الرنين في مؤسسة حيدر عبد الشافي و6 أجهزة متحركة.

وأكد عباس، أن رفض إدخال هذه الأجهزة سيمنع الوزارة من تقديم هذه الخدمات التشخيصية إلى جميع المرضى بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الاحتلال يتلكأ بإدخال أجهزة خاصة بمحطة توليد الأكسجين ومضخات أجهزة الكلى كما أنه يمنع إصلاح عديد من الأجهزة الطبية في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومية، منها أجهزة الرنين والأشعة المقطعية والأشعة العادية وأجهزة متحركة، بينما يمنع أيضاً من دخول قطع غيار لازمة لإصلاح هذه الأجهزة الضرورية التي بعضها قارب إلى العام وبعضها قارب إلى أكثر من عامين.

وأكد أن الاحتلال يتعمد المماطلة في إدخال قطع الغيار للأجهزة الطبية وإخراج أجهزة أخرى خارج القطاع لإجراء الصيانة مثل أجهزة المناظير الجراحية والمقدح الهوائي المستخدم في تثبيت الكسور المعقدة وتيوبات الأشعة المستهلكة وأجهزة معايرة أجهزة التصوير الطبي.

وكما أكد أن الاحتلال ما زال يمعن في ممارساته اللاإنسانية واللاأخلاقية بحق مرضى قطاع غزة بحرمانهم من حقوقهم العلاجية بشتى الوسائل التي تزيد من معاناة المرضى سواء بمنعهم من الوصول إلى المستشفيات التخصصية في الداخل المحتل.

وناشد عباس المؤسسات الصحية الدولية والإنسانية للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية التشخيصية نظرا للحاجة العاجلة لها ضمن جهود تعظيم الجهوزية لمواجهة جائحة كوفيد 19، وتعزيز المرافق الصحية والتي تعاني من تعطل للأجهزة وخروجها من الخدمة أو عدم توفر قطع غيار لإتمام عمليات الصيانة الضرورية لها.

ولفت إلى أن الوزارة قد قدمت لكافة المؤسسات الدولية الصحية والإنسانية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر كل ما يثبت من تقارير أن الاحتلال يتعمد منع إدخال هذه الأجهزة وقطع الغيار.

المصدر / فلسطين أون لاين