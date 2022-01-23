"العقاد": عدد الحالات المحولة لمستشفى "الوبائيات" في ازدياد ونتوقع الأسوأ

غزة/ صفاء عاشور:

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحويل أعداد كبيرة للمصابين بفيروس كورونا إلى مستشفى الوبائيات في خان يونس، متوقعاً الأسوأ في الأيام القادمة خاصة في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة ورفضهم الكثيرين أخذ التطعيم ضد الفيروس.

وقال العقاد في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين": "خلال الأيام القليلة الماضية شهد المستشفى دخول عدد أكبر في الحالات المصابة بفيروس كورونا من أكثر من متحور، فيما هناك تصاعدا مفاجئا في أعداد المصابين بشكل مقلق وصل فيها الحالات الخطيرة لـ 18 حالة".

وذكر أنه في الوقت القريب الماضي كانت عدد الحالات التي تصل المستشفى قليلة نسبياً ولكن خلال اليومين السابقين شهدت ارتفاعاً وزيادة ملحوظة.

وقال إن مستشفى "الوبائيات" يقدم خدماته الصحية لمصابي "كورونا" مهما كان نوع المتحور للمصاب، خاصة أن البرتوكول العلاجي واحد لكافة المتحورات"، مستدركاً:" إلا أن المصابين بمتحور أوميكرون يصابون بسعال شديد والتهاب في الجزء العلوي في الجهاز التنفسي".

وأشار العقاد أن برودة الجو والتواجد في أماكن مغلقة بالإضافة إلى سوء تهوية المنازل يزيد من فرصة انتشار الفيروسات والتقاط العدوى، داعياً المواطنين للإقبال على أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة بشكل مستمر خارج المنزل وعند الاختلاط بين المواطنين.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت عن اكتشاف أول إصابة بأوميكرون في السادس والعشرين من شهر ديسمبر نهاية العام الماضي 2021، والإعلان عن الدخول في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا.