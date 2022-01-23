وقفة إسناد لمعتقلي النقب لليوم السابع على التوالي

تظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والقيادات العربية في النقب المحتل، صباح اليوم الأحد، لليوم السابع على التوالي، أمام مبنى المحاكم التابع للاحتلال في مدينة بئر السبع، وذلك إسنادا للمعتقلين واحتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب.

ورفع المتظاهرون في التظاهرة التي نظمتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لافتات كتبت عليها شعارات ضد حملة الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها "الشرطة" بحق الشبان والفتيات من النقب.

ومما يذكر أن المواطنين العرب يتعرضون في النقب، لحملة قمع غير مسبوقة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي بعد الاحتجاجات الأخيرة، والتي جاءت ردا على تجريف أراض وتشجير مناطق في تقع بئر السبع، لمحاصرة القرى العربية في النقب وسلبها أراضيها.

وبلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات 150 معتقلا بينهم قاصرون وفتيات، وقدمت نيابة الاحتلال لوائح اتهام ضد 16 شابا منهم بزعم "الإخلال بالنظام العام"، إضافة إلى مئات الاستدعاءات لشبان وفتيات.

وفي هذا السياق، صعّدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب النضال بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية الميدانية، وتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات الدورية، ضمن برنامج تجسدي لتحفيز وتجنيد الجماهير للتصدي لمخطط التجريف والتحريش الذي يهدف لتشريد وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف.

المصدر / فلسطين أون لاين