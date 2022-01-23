وظيفة شاغرة في شركة أدوية

إعلان توظيف صارد عن شركة سيجما بور للأدوية والمستحضرات الطبية بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لمندوب دعاية طبية للعمل لديها.

شروط التسجيل

1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة معترف بها.

2- أن يكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل.

3-أن يتقن استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.

4- أن يكون من سكان رفح او خانيونس او المنطقة الوسطى.

طريقة التسجيل

- على من يرغب التقدم لهذه الوظيفة ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة التالي :

[email protected]

مع العلم أن آخر موعد لارسال السيرة الذاتية هو يوم الجمعة الموافق :28/01/2022 .