وظيفة شاغرة في شركة أدوية

إعلان توظيف صارد عن شركة سيجما بور للأدوية والمستحضرات الطبية بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لمندوب دعاية طبية للعمل لديها.
شروط التسجيل
1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية من جامعة معترف بها.
2- أن يكون متفرغا تفرغا كاملا للعمل.
3-أن يتقن استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.
4- أن يكون من سكان رفح او خانيونس او المنطقة الوسطى.
طريقة التسجيل
- على من يرغب التقدم لهذه الوظيفة ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة التالي :
مع العلم أن آخر موعد لارسال السيرة الذاتية هو يوم الجمعة الموافق :28/01/2022 .