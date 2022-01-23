حماس تدرس مبادرة "الديمقراطية" لإنهاء الانقسام الفلسطيني

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمبادرة الجبهة الديمقراطية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني.

وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الأحد: تلقينا في حركة حماس وبشكل رسمي وبتقدير عالٍ مبادرة الرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني.

وأكد بدران أن المبادرة تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيداً عن التفرد.

ونوه إلى أن حركة حماس تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين