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حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية تطال أسرى محررون

23 يناير 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين من مدينتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف جهاد محمود خريوش (30 عاما)، والأسير المحرر أسامة برهان عبد ربه (30 عاما) من مخيم طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ جمال شتيوي حدايدة (55 عاما) من عزبة الجراد شرق المدينة.

وأمضى الشيخ حدايدة ما مجموعه 16 عامًا متفرقة في سجون الاحتلال تعرض خلالها للتعذيب.

وطالت الاعتقالات الأسير المحرر أنس محمد أحمد خضر الحصري (37 عاما) من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشابين أحمد يوسف سلامة سليم وأحمد نور الدين عبد الرحمن ريّان من بلدة عزون شرق المدينة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغت الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (4084) اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#الاحتلال #الضفة #حملة اعتقالات

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