وظيفة شاغرة في شركة مستلزمات طبية

إعلان توظيف صادر عن شركة VIP للمستلزمات الطبية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسبة للعمل كمديرة مالية بدوام كامل في مقر الشركة .
شروط التسجيل
1.حاصلة على شهادة البكالوريس على الأقل في مجال المحاسبة.
2. خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات.
3.اجادة استخدام برنامج الاصيل للمحاسبة بكفاءة عالية.
4.معرفة باعداد الميزانيات والحسابات الختامية.
5. القدرة على اعداد التقارير المحاسبية والإدارية.
6. اجادة استخدام برامج مايكروسوفت .
7. مهارات شخصية وادارية عالية.
8. من سكان مدينة غزة.
9. تحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل:
- فعلى من تنطبق عليها الشروط اعلاه وترغب في التقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي :
- او ارسال السيرة على رقم واتس : 0566667000
- سيتم فرز المتقدمين والتواصل مع من تنطبق عليهم الشروط
- ملاحظة:الوظيفة للاناث فقط
- اخر موعد لارسال الطلبات الثلاثاء الموافق 2022/1/25 الساعة 12 ظهرا