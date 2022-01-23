وظيفة شاغرة في مركز المرأة والطفل

إعلان توظيف صادر عن مركز المرأة والطفل للتدريب والتأهيل بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لمدربات للخياطة .
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ساعات التدريب الشهرية : 32
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يومين في الأسبوع لمدة ٤ ساعات
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عدد المتدربات 11 متدربة
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عدد المدربات : 1
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الجنس: أنثى
المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة:
- شهادة اكاديمية او مهنية ذات صلة
- خبرة خمس سنوات على الأقل في نفس المجال
- مهارات عالية في التنظيم والتواصل الفعال وخصوصا مع المتدربات
- اظهار الخبرة العملية في ممارسة الخياطة.
- اظهار الخبرة العملية في ممارسة تدريب على مهنة الخياطة
- مهارات ممتازة في التواصل ومهارات العرض و التقديم
- مهام متعددة و تحقيق الأهداف ضمن المهلة الزمنية.
- القدرة على العمل بكفاءة ضمن الفريق
- الالتزام بالعمل و الدوام و الانضباط الجيد
المهام والمسؤوليات:
- اعداد خطة التدريب
- التأكد من ان جميع المستهدفين قد تمكنوا من الجانب النظري والعملي لمهنة الخياطة
- تطوير خطط دعم لكل مستفيد تبعا لاحتياجاته
- التأكد من ان جميع المستفيدين من البرنامج التدريبي يستطيعون العمل في المهنة بعد اتمام التدريب
- التأكد من توفير جو امن خلال جلسات التعلم المهني.
- اجراء تقييم اسبوعي و نهائي للمستفيدات و التأكد ان جميع المستفيدات متابعون لعملية التعلم
- متابعة المستفيدات وارشادهم في تطبيق مهاراتهم
- التأكد ان جميع المستفيدات يشعرون بالراحة، الأمان و الاحترام.
- التأكد ان جميع المواد التعليمية، الآلات و المعدات قد تم عدها و تخزينها بطريقة امنة بالإضافة الى المحافظة على سلامة المعدات .
طريقة التسجيل
- لمن تنطبق عليها الشروط أعلاه وترغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/Km4fAupGNijLhqMfA
- يشترط سكان غزة