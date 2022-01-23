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وظيفة شاغرة في مركز المرأة والطفل

23 يناير 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مركز المرأة والطفل للتدريب والتأهيل بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لمدربات للخياطة .

  • ساعات التدريب الشهرية : 32

  • يومين في الأسبوع لمدة ٤ ساعات

  • عدد المتدربات 11 متدربة

  • عدد المدربات : 1

  • الجنس: أنثى

المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة:

- شهادة اكاديمية او مهنية ذات صلة

- خبرة خمس سنوات على الأقل في نفس المجال

- مهارات عالية في التنظيم والتواصل الفعال وخصوصا مع المتدربات

- اظهار الخبرة العملية في ممارسة الخياطة.

- اظهار الخبرة العملية في ممارسة تدريب على مهنة الخياطة

- مهارات ممتازة في التواصل ومهارات العرض و التقديم

- مهام متعددة و تحقيق الأهداف ضمن المهلة الزمنية.

- القدرة على العمل بكفاءة ضمن الفريق

- الالتزام بالعمل و الدوام و الانضباط الجيد

المهام والمسؤوليات:

- اعداد خطة التدريب

- التأكد من ان جميع المستهدفين قد تمكنوا من الجانب النظري والعملي لمهنة الخياطة

- تطوير خطط دعم لكل مستفيد تبعا لاحتياجاته

- التأكد من ان جميع المستفيدين من البرنامج التدريبي يستطيعون العمل في المهنة بعد اتمام التدريب

- التأكد من توفير جو امن خلال جلسات التعلم المهني.

- اجراء تقييم اسبوعي و نهائي للمستفيدات و التأكد ان جميع المستفيدات متابعون لعملية التعلم

- متابعة المستفيدات وارشادهم في تطبيق مهاراتهم

- التأكد ان جميع المستفيدات يشعرون بالراحة، الأمان و الاحترام.

- التأكد ان جميع المواد التعليمية، الآلات و المعدات قد تم عدها و تخزينها بطريقة امنة بالإضافة الى المحافظة على سلامة المعدات .

طريقة التسجيل

- لمن تنطبق عليها الشروط أعلاه وترغب بالتسجيل تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/Km4fAupGNijLhqMfA

- يشترط سكان غزة

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