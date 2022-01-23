مركز بحاجة إلى وظيفة مدرب حاسوب

إعلان توظيف صادر عن مركز المرأة والطفل للتدريب والتأهيل بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مدرب/ـة حاسوب .
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الغرض من الوظيفة: تنفيذ دورات تدريبية حول مهارات متقدمة في الحاسوب لفئة الخريجات الجامعيات وذلك لتعزيز قدرات ومهارات الخريجات الجامعيات من أجل الحصول على فرص عمل مستقبلا.
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مدة العمل: بالقطعة ( بالساعة التدريبية )
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تاريخ البدء بأقرب وقت ممكن
خلفية :
مركز المرأة والطفل للتدريب والتأهيل مركز معتمد ومرخص من قبل وزارة العمل يشرف على العديد من الدورات التي تعمل على رفع كفاءة المرأة والطفل بشكل خاص
المسئوليات والمهام:
1. إجراء تقييم احتياجات لأنشطة الحاسوب التدريبية.
2. إعداد و تنفيذ خطة أنشطة الحاسوب على النحو المطلوب.
3. تقديم تدريب الحاسوب في برامج المايكروسوفت أوفيس , تصفح الانترنت, الفوتوشوب و أي برامج أخرى حسب الحاجة.
4. اعداد الخطط التدريبية و الدليل التدريبي والمواد التدريبية الأخرى حسب الحاجة.
5. مراقبة و تقييم آداء المستفيدات.
6. ضمان الاستخدام الأمثل للمعدات و المواد و غيرها سواء من العاملين أو المشاركين على حد سواء.
7. ضمان البيئة التعليمية و توفر الموارد لدعم احتياجات المشاركات.
8. توثيق الدورات التدريبية عبر الصور و قصص النجاح.
10. ارسال التقارير بشكل اسبوعي منتظم حول تنفيذ التدريب إلى مدير المركز
11. ضمان توثيق اللقاءات ومخرجاتها.
12. تنفيذ أي مهام أخرى تطلب حسب الحاجة
متطلبات الوظيفة:
• حاصلة على درجة بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو أي تخصص ذا صلة وتعطى الأولوية لحملة درجة الماجستير.
• ما لا يقل عن ثلاث سنوات في تنفيذ أنشطة الحاسوب التدريبية في قطاع غزة.
• الخبرة في إعداد, تنفيذ و تقديم ورش توعية تهدف إلى تعزيز الوعي في مجال التوعية التربوية والثقافية، والتنمية الذاتية.
• خبرة في إعداد وإجراء وتقديم ورش العمل والبرامج التدريبية المناسبة, كذلك تصميم البرامج التدريبية المناسبة للمهارات اللازمة.
• خبرة لا تقل عن عامين في قطاع المرأة والنوع الإجتماعي.
• خبرة لا تقل عن عامين في مجال العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي.
• معرفة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات, برامج الحاسوب و الشبكات.
المهارات والكفاءة:
• مهارات اتصال و تواصل .
• مهارات إعداد تقارير.
• العمل ضمن فريق و القدرة على التفاوض و حل المشكلات.
• القدرة على التعلم و التبادل المعرفي و تشجيع الآخرين على التعلم.
• العمل تحت الضغط.
طريقة التسجيل
- لمن يجد في نفسه/ها الكفاءة الرجاء تعبئة النموذج التالي
https://forms.gle/KTNEQNRKS4RYPdwm7
- يشترط سكان غزة