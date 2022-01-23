مركز بحاجة إلى وظيفة مدرب حاسوب

إعلان توظيف صادر عن مركز المرأة والطفل للتدريب والتأهيل بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة مدرب/ـة حاسوب .

الغرض من الوظيفة: تنفيذ دورات تدريبية حول مهارات متقدمة في الحاسوب لفئة الخريجات الجامعيات وذلك لتعزيز قدرات ومهارات الخريجات الجامعيات من أجل الحصول على فرص عمل مستقبلا.

مدة العمل: بالقطعة ( بالساعة التدريبية )

تاريخ البدء بأقرب وقت ممكن

خلفية :

مركز المرأة والطفل للتدريب والتأهيل مركز معتمد ومرخص من قبل وزارة العمل يشرف على العديد من الدورات التي تعمل على رفع كفاءة المرأة والطفل بشكل خاص

المسئوليات والمهام:

1. إجراء تقييم احتياجات لأنشطة الحاسوب التدريبية.

2. إعداد و تنفيذ خطة أنشطة الحاسوب على النحو المطلوب.

3. تقديم تدريب الحاسوب في برامج المايكروسوفت أوفيس , تصفح الانترنت, الفوتوشوب و أي برامج أخرى حسب الحاجة.

4. اعداد الخطط التدريبية و الدليل التدريبي والمواد التدريبية الأخرى حسب الحاجة.

5. مراقبة و تقييم آداء المستفيدات.

6. ضمان الاستخدام الأمثل للمعدات و المواد و غيرها سواء من العاملين أو المشاركين على حد سواء.

7. ضمان البيئة التعليمية و توفر الموارد لدعم احتياجات المشاركات.

8. توثيق الدورات التدريبية عبر الصور و قصص النجاح.

10. ارسال التقارير بشكل اسبوعي منتظم حول تنفيذ التدريب إلى مدير المركز

11. ضمان توثيق اللقاءات ومخرجاتها.

12. تنفيذ أي مهام أخرى تطلب حسب الحاجة

متطلبات الوظيفة:

• حاصلة على درجة بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو أي تخصص ذا صلة وتعطى الأولوية لحملة درجة الماجستير.

• ما لا يقل عن ثلاث سنوات في تنفيذ أنشطة الحاسوب التدريبية في قطاع غزة.

• الخبرة في إعداد, تنفيذ و تقديم ورش توعية تهدف إلى تعزيز الوعي في مجال التوعية التربوية والثقافية، والتنمية الذاتية.

• خبرة في إعداد وإجراء وتقديم ورش العمل والبرامج التدريبية المناسبة, كذلك تصميم البرامج التدريبية المناسبة للمهارات اللازمة.

• خبرة لا تقل عن عامين في قطاع المرأة والنوع الإجتماعي.

• خبرة لا تقل عن عامين في مجال العمل مع مؤسسات المجتمع المحلي.

• معرفة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات, برامج الحاسوب و الشبكات.

المهارات والكفاءة:

• مهارات اتصال و تواصل .

• مهارات إعداد تقارير.

• العمل ضمن فريق و القدرة على التفاوض و حل المشكلات.

• القدرة على التعلم و التبادل المعرفي و تشجيع الآخرين على التعلم.

• العمل تحت الضغط.

طريقة التسجيل

- لمن يجد في نفسه/ها الكفاءة الرجاء تعبئة النموذج التالي

https://forms.gle/KTNEQNRKS4RYPdwm7

- يشترط سكان غزة