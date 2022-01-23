عائلة بنات: حصلنا على مقاطع مصورة توثق قتل "نزار" داخل الوقائي

الخليل-غزة/ صفاء عاشور:

حصلت عائلة المعارض السياسي الشهيد نزار بنات على مقاطع جديدة ومصورة توثق جريمة قتل عناصر جهاز الأمن الوقائي لابنها داخل مقر الجهاز بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. وذلك تزامنا مع جلسة محاكمة جديدة تعقدها المحكمة العسكرية بمدينة رام الله، اليوم، لمحاكمة العناصر الأمنية المتهمة بعملية القتل.

وأوضح غسان بنات شقيق الشهيد في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، أن المقاطع المصورة تظهر بشاعة تعامل عناصر الوقائي مع الشهيد نزار قبيل اغتياله بأوقات قصيرة والمستشفى الذي أُرسل إليه.

وقال غسان: إن "السلطة هي مصدر هذه الفيديوهات.. فلا حاجة لجلب خبير فني للتأكد من مصداقيتها".

وأضاف أن العائلة ليست مضطرة للاستمرار في "المسرحية" التي تقوم بها المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهمين، لافتا إلى أن العائلة منحت المحكمة "أربع فرص" لإجراء محاكمة عادلة ومحاسبة المتهمين باغتيال نزار إلا أنها أضاعت هذه الفرص.

وأفاد غسان بأن الجلسة التي ستعقد صباح اليوم الأحد، "هي الفرصة الأخيرة وخاصة أن العائلة بانتظار نتائج الجلسة".

وذكر أن الهيئة الوطنية الخاصة بعدالة نزار بنات ستعقد جلستها بعد جلسة المحكمة وستتخذ القرار بخصوص خطواتها القادمة.

وحول الضغوط الأمنية التي تتعرض لها العائلة من قبل أجهزة السلطة، أكد غسان أنها مستمرة، لكن أفراد العائلة انتقلوا إلى أماكن متفرقة؛ لتقليل هذه الضغوطات.

وشدد على أنه لم يعد للسلطة وأجهزتها أي هيبة في الشارع الفلسطيني.

وأقدمت قوة خاصة من جهاز الأمن الوقائي على اعتقال وقتل المعارض السياسي بنات بعد اختطافه من أحد المنازل بتاريخ 24-6-2021، على خلفية انتقاداته المستمرة لسياسات السلطة الفلسطينية.