هنية: الاعتقال السياسي بالضفة مخالف للقوانين الدولية

أدان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس استمرار سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.

ووفق ما ذكره موقع حركة حماس الإعلامي، فقد أكد هنية، اليوم، أن الاعتقالات السياسية منافية للأعراف والقوانين الدولية كافة، مطالبًا بالإفراج العاجل عن المعتقلين كافة.

وفي سياق آخر، أشاد هنية بصمود أهلنا في الضفة في وجه الغطرسة الإسرائيلية، موجهًا التحية لأهلنا في في القدس والنقب الثائر، وخاصة عائلة صالحية التي مثلت نموذجًا في الصمود والثبات على المبادئ.

وذكر موقع "حماس" ان هنية هاتف عائلة الشهيد القائد يوسف السركجي في الذكرى العشرين لاستشهاده خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، واستشهد برفقته القادة نسيم أبو الروس، وجاسر سمارو، وكريم مفارجة.

واستحضر رئيس الحركة خلال الاتصال دوره الجهادي وعملياته البطولية التي أوجعت العدو، حيث كان قائدًا في كتائب القسام بالضفة المحتلة، وأشرف على العديد من العمليات الجهادية.

المصدر / فلسطين اون لاين