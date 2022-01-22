تجنباً لمواجهة إسرائيلي.. شبل كويتي ينسحب من بطولة دبي

أعلن لاعب كويتي، انسحابه من بطولة دولية للتنس تقام في دبي، لتجنب مواجهة لاعب إسرائيلي في الدور نصف النهائي.

وانسحب الشبل الكويتي محمد العوضي (14 عاما)، من بطولة "باول الدولية للتنس" التي تستضيفها دبي بعد أن عرف هوية خصمه وهو لاعب اسرائيلي، بحسب ما نقلت عنه تقارير إعلامية اليوم السبت.

وتأهل العوضي إلى نصف نهائي البطولة، لكنه رفض التطبيع، ولاقى انسحابه إشادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستضيف دبي نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، الذين يشاركون في بطولة باول الدولية للتنس، وهي أول بطولة "تن برو" تقام في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وبدأت البطولة، يوم 17 الجاري، ويشارك فيها 300 لاعب ولاعبة من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 6 فئات عمرية مختلفة، هي: تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، وتحت 15 سنة لكلا الجنسين.

المصدر / وكالات