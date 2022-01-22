خلال أسبوعين.. الاحتلال يهدم 19 منشأة في القدس

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي 19 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، خلال الأسبوعين الماضيين، من بينها 8 منشآت أُجبر أصحابها على هدمها قسراً.

ووثّق تقرير لشبكة "القسطل" نشرته مساء اليوم السبت، هدم آليات بلدية الاحتلال لـ 11 مُنشأة في، الشيخ جراح، الولجة، العيساوية، أم طوبا، منذ تاريخ 9 حتى 22 كانون ثاني/ يناير الجاري.

ووفقاً للتقرير، فقد دمرت آليات الاحتلال منزلين و5 منشآت تجارية لعائلة المقدسي محمود صالحية في حي الشيخ جراح، كما هدمت جدارين استناديين في الولجة، ومغسلة قيد الإنشاء لعائلة مصطفى في العيساوية، ومقبرة قيد الإنشاء في أم طوبا.

وجرّفت آليات الاحتلال أرضاً لعائلة حارس المسجد الأقصى فادي عليان في العيساوية، فيما نفذ مستوطنون برفقة عناصر شرطة الاحتلال أعمالاً تخريبية في أرض عائلة سالم في الشيخ جراح؛ في محاولةٍ للاستيلاء عليها.

كما أجبرت بلدية الاحتلال عائلة فيصل الجعبري في واد الجوز، وعائلة جلال الرجبي في بيت حنينا، وعائلة إبراهيم أبو كف في صور باهر، على هدم منازلهم قسراً. كما أجبرت عائلة خلايلة في جبل المكبر على هدم محالها التجارية الثلاثة، وعائلة عليان على هدم حظيرةٍ للخيل في العيساوية.

ووثّق التقرير إجبار عائلة المقدسي محمد جمال "محمد علي" على هدم منشأة سكنية قسراً، في مخيم شعفاط.

كذلك أصدرت سلطات الاحتلال قراراً يقضي بهدم وإزالة "كرفان" خدمات عامة، في ملعب جبل الزيتون بالقدس المحتلة.

يشار إلى أن آليات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري وحتى 9 كانون ثاني/يناير الجاري، عشر منشآت سكنية وتجارية وزراعية في القدس المحتلة وضواحيها.

المصدر / فلسطين أون لاين