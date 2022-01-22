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بدران: تلقينا مبادرة الجبهة الديمقراطية وندرسها بإيجايبة

22 يناير 2022 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الحركة "تلقت رسمياً وبتقدير عالٍ مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المتعلقة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني".

وأكد بدران في بيان صحفي اليوم السبت، أن المبادرة تعكس حرص "الديمقراطية" على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسات الفلسطينية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيداً عن التفرد.

وبين أن حماس تعكف على دراسة المبادرة بإيجابية وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له شعبنا في أماكن وجوده كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حركة حماس #الجبهة الديمقراطية #انهاء الانقسام

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