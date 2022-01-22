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في الذكرى الـ20 لاستشهاده

هنية يهاتف عائلة القائد يوسف السركجي

22 يناير 2022 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عائلة الشهيد القائد يوسف السركجي في الذكرى العشرين لاستشهاده خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

واستحضر هنية خلال الاتصال دوره الجهادي وعملياته البطولية التي أوجعت العدو، حيث كان قائدًا في كتائب القسام بالضفة المحتلة، وأشرف على العديد من العمليات الجهادية.

واستشهد برفقة السركجي القادة نسيم أبو الروس، وجاسر سمارو، وكريم مفارجة.

وأشاد هنية بصمود أهلنا في الضفة في وجه الغطرسة الإسرائيلية، موجهًا التحية لأهلنا في القدس والنقب الثائر، وخاصة عائلة صالحية التي مثلت نموذجًا في الصمود والثبات على المبادئ.

وأدان استمرار سياسة الاعتقال السياسي المنافية للأعراف والقوانين الدولية كافة، مطالبًا بالإفراج العاجل عن المعتقلين كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#إسماعيل هنية #يوسف السركجي

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