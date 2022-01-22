الحاج علي يدعو لتعميم تجربة بيتا في البلدات الأخرى

دعا القيادي في حركة حماس، أحمد الحاج علي، اليوم السبت، إلى نقل تجربة بلدة "بيتا" المميزة في ثورتها ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الفلسطينية الأخرى.

وقال الحاج علي، إن شبان بيتا أثبتوا أن المقاومة هي الطريق الأمثل لدحر الاحتلال ومستوطنيه عن قرانا الفلسطينية، وإثبات حقنا في وجودنا على أرضنا.

وأشاد ببسالة حراس جبل صبيح، وصمودهم أمام غطرسة الاحتلال ومستوطنيه، مشددا على ضرورة انتهاج المقاومة كخيار وحيد، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، إذ استفحل الاستيطان وزادت عربدة المستوطنين في عموم الضفة والقدس.

واستنكر الحاج علي، ممارسات أجهزة أمن السلطة المتمثلة بحملة اعتقالات واستدعاءات في صفوف "حراس الجبل"، واصفا موقفها بالسيئ والمسيء لتاريخ القضية الفلسطينية، إذ يتوجب عليها وقف التنسيق الأمني والالتفاف حول المقاومين وتأمين حمايتهم، لا استهدافهم وتهديدهم.

وشدد على أن المقاومة هي رأس مال الفلسطيني وشرفه، فلا حرية من الاحتلال دونها.

وقدمت بيتا 9 شهداء ومئات المصابين، منذ اندلاع المواجهات، فيما يؤكد ثوار البلدة استمرار فعالياتهم حتى دحر الاحتلال عن جبل صبيح.

المصدر / فلسطين أون لاين