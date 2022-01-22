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حماس: السلطة اتخذت قرارًا بإنهاء مظاهر المقاومة بالضفّة

22 يناير 2022 . الساعة 18:59 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم السبت، إنه من الواضح أن السلطة قد اتخذت قراراً مركزياً يتمثل بإنهاء أي مظهر من مظاهر المقاومة في الضفة المحتلة.

وأضاف قاسم، في تصريح لإذاعة الأقصى، "اليوم هناك هجمة على المقاومة الشعبية الجماهيرية في الضفة من قبل السلطة، رغم أن السلطة تدعي كذباً أنها تدعم هذا الشكل من المقاومة".

وتابع "هناك حالة من الجدل المتصاعد داخل المؤسسات الصهيونية من نتائج هذه المقاومة الشعبية، فقد تابعنا انتقادات وزراء في حكومة الاحتلال نتيجة تفاعل المقاومة الجماهرية".

ودعا إلى موقف وطني واضح يجرّم هذا السلوك ويضمن استمرار المقاومة في الضفة المحتلة بكل أشكالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#حركة حماس #السلطة #المقاومة الفلسطينية

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