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دعوات للمشاركة في وقفة "بيتا" للمطالبة بالإفراج عن حمايل

22 يناير 2022 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة أهالي بيتا مساء الجمعة (صورة أرشيفية)

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في بلدة "بيتا" للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مساء اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن الفتى حاتم حمايل من سجون السلطة.

وأشار الأهالي في دعوتهم إلى أنّ الوقفة ستنظم تحت شعار "كفوا أيديكم عن أبناء بيتا وحراس جبالها"، الساعة السابعة من مساء اليوم السبت أمام بلدية "بيتا".

ونظم أهالي بيتا جنوب نابلس، مساء أمس الجمعة، اعتصاماً أمام البلدية رفضاً للاعتقال السياسي، وللمطالبة بالإفراج العاجل عمن اعتقلتهم أجهزة السلطة فجر الجمعة.

وفي وقت لاحق أفرج وقائي السلطة، عن المعتقلين الثلاثة: بلال حمايل، وعبد الرؤوف الجاغوب، ومعتصم دويكات، وأبقت على اعتقال الفتى حاتم حمايل.

والمعتقلون هم من الناشطين في مقاومة الاستيطان في بيتا، ومشاركون دائمون في المواجهات التي تندلع بشكل متواصل في محيط جبل صبيح، حيث يخطط المستوطنون لإقامة بؤرة استيطانية.

وقوبل اعتقال أمن السلطة مقاومي بيتا، بتنديد واسع من أهالي البلدة والقوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، معتبرين تلك الخطوة "محاولة لإجهاض جذوة المقاومة الشعبية لأهلنا في جبل صبيح، وبيتا وبيت دجن، وقرى، ومدن الضفة".

المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
#اعتقال سياسي #مقاومة شعبية #بلدة بيتا

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