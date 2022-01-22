فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عائلة بنات: نمتلك فيديوهات "جديدة" تُوثّق اغتيال نزار بأيدي السلطة

دعوات للمشاركة في وقفة "بيتا" للمطالبة بالإفراج عن حمايل

حماس: السلطة اتخذت قرارًا بإنهاء مظاهر المقاومة بالضفّة

بالصمود والمقاومة.. أهالي سوسيا يعرقلون مصادرة الاحتلال أرضهم

خالد: الديمقراطية لم تحسم مشاركتها في اجتماع "المركزي"

والدة الأسير "أبو غنام" .. عانقته فحرمها الاحتلال زيارته

مُشرّع أميركي: تدمير منزلَيْ صالحية غير مقبول

الطفل "النواتي".. لم تقبله مستشفيات الضفة إلا بآخر أنفاسه.. والمقصرون يتهربون من المسؤولية

"حماس": تابعنا بكل ألم حادثة غرق 8 لاجئين فلسطينيين

تعيينات مركزية "فتح" .. عباس يضع العصي في طريق حوارات المصالحة بالجزائر

طالبت بالتحقيق في استشهاد أسعد

مُشرّع أميركي: تدمير منزلَيْ صالحية غير مقبول

22 يناير 2022 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
...

أكدت عضو الكونغرس الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أن تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وتشريد 15 شخصا، هو عمل غير مقبول، ويجب أن يتوقف.

وأضافت كورتيز في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتعرضون لانتهاكات متواصلة وممنهجة لحقوقهم المدنية.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال "أوقفت الأسبوع الماضي مُسنًّا فلسطينيا أميركيًّا وضربته وتركته مُلقى على الأرض حتى الموت، وعلى وزارة الخارجية التحقيق في هذا الحادث العنيف".

يُذكر أنّ المُسِن عمر أسعد (80 عاما) استُشهد في الثاني عشر من الشهر الجاري، في قرية جلجليا شمال رام الله، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي (إسرائيل) بإجراء تحقيق شفاف بقضية استشهاد أسعد.

 جاءت تلك المطالبات، إثر حملة اتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية مع أعضاء الكونغرس، تحثُّهم للضغط على وزير الخارجية توني بلينكن، لمطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي إجراء تحقيق شفاف بقضية استشهاد المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد، وإصدار نتائج هذا التحقيق بالسرعة الممكنة.

تلجرام
#قوات الاحتلال #عمر أسعد #كونغرس أميركي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة