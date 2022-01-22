غزة: وفاة و178 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 676 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

كما ذكرت أنها سجلت 70 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 193037 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2211 حالة، وإجمالي المتعافين 189088 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1738 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 58 حالة، من بينها 40 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 566348 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين