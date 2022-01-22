عفانة لن يُكمل الموسم مع شباب جباليا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

لن يكون بمقدور الحارس أحمد عفانة الظهور مع فريق شباب جباليا في ما تبقى له من مباريات بدوري "ooredoo" الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2021-2022.

فبعد إعلان اتحاد كرة القدم عن إغلاق باب الانتقالات الشتوية في الضفة الغربية، تم قيد الحارس أحمد عفانة على قيد نادي بلاطة، حيث ينتظر اللاعب الحصول على تصريح مغادرة غزة إلى نابلس للانضمام لصفوف الفريق النابلسي.

وسيبقى عفانة يُتابع فريقه السابق شباب جباليا من على مدرجات الملاعب إلى حين تمكنه من الوصول إلى الضفة، وفي حال عدم السماح له من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، فإنه سيظل بعيداً عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وسبق لبلاطة التعاقد مع هيثم فتيحة حارس مرمى شباب خانيونس بعد أن خاض معه مباراته امام خدمات رفح في مباراة ذهاب كأس فلسطين لموسم 2018، ولكنه لم يحصل على تصريح لمغادرة غزة إلى نابلس فتم فسخ العقد بين الطرفين.