أبو غرقود ينضم لشباب الخليل والسباخي للأمعري

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أغلقت لجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم أول أمس، باب قيد وشطب اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، بعد انتهاء الفترة الممنوحة لأندية دوري المحترفين بالضفة الغربية لموسم 2021-2022.

وشهدت فترة الانتقالات الحالية، انتقال عدد قليل من اللاعبين، في ظل ندرتهم، وتمسك الأندية بالأفضل منهم، نظراً لمنافسة عددا منهم على اللقب، وتخوف الأخر من شبح الهبوط.

واستعاد شباب الخليل اللاعب الدولي السابق إياد أبو غرقود، بعد فسخ عقده مع طوباس، بينما عاد يحيى السباخي إلى مركز الأمعري، بعد فسخ تعاقده هو الآخر مع ثقافي طولكرم.