لجنة تقييم الحالة الفنية لاتحاد كرة القدم تُنهي أعمالها

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف مصدر مطلع باتحاد كرة القدم النقاب عن موعد تسليم لجنة تقييم الحالة الفنية العامة في اتحاد كرة القدم تقريرها الخاص الذي يتضمن توصياتها للاتحاد بعد النتائج السلبية للمنتخبات الوطنية.

وستسلم اللجنة توصياتها للاتحاد خلال الأسبوع الجاري، عقب عودة رئيس اللجنة نهاد صوقار للضفة الغربية قادماً من الأردن.

وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً فقط منذ تشكيلها، وأبقت على التواصل الدائم فيما بينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ستعقد اجتماعها الثاني والأخير الأسبوع القادم، قبل تسليم توصياتها للاتحاد.

وكان اتحاد كرة القدم، قد أعلن قبل شهر تقريبا، عن تشكيله لجنة متخصصة لتقييم الحالة الفنية العامة بالاتحاد ووضع آليات لتطوير أركان اللعبة.

ويأتي تشكيل اللجنة في ظل النتائج المتواضعة التي حققتها المنتخبات الوطنية مؤخراً، وكذلك لضمان تحقيق أهداف الاتحاد بما فيها وجود خط لإنتاج كوادر فنية مؤهلة من كلا الجنسين، لافتاً إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها للمكتب التنفيذي للاتحاد.

وتشكلت اللجنة من: نهاد صوقار المستشار الفني للاتحاد، (رئيس)، وعلي جبريل (مقرر)، ياسر رضوان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، عماد عبد الحق عضو المكتب التنفيذي، المحاضر مراد بنورة، ومصطفى كنعان، والدكتورة رانيا أبو شعبان، وسما لحلوح.