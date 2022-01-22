ثلاثة أسرى يدخلون أعوماً جديدة في سجون الاحتلال

دخل ثلاثة أسرى فلسطينيين، اليوم السبت، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن الأسير مؤمن حسام الدين مؤمن طوقان (29 عامًا)، من محافظة جنين، يدخل عامه الرابع والأخير في سجون الاحتلال.

كذلك يدخل اليوم الأسير محمد خالد محمد الخطيب (32 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/01/2003م، وهو محكوم بالسجن 21 عاما.

ويدخل الأسير بكر محمد أمين أبو عبيد (41 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 22/01/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين