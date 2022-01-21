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خلال اعتصام مطالب بالإفراج عن المعتقلين

بالفيديو والصور "أهالي بيتا": اعتداء السلطة على "حراس الجبل" كسر لمعادلة الصمود أمام الاحتلال

21 يناير 2022 . الساعة 21:10 بتوقيت القدس
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اعتصام بيتا

نظم أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، مساء اليوم الجمعة، اعتصاماً أمام البلدية رفضاً للاعتقال السياسي والمطالبة بالإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة اليوم.

من جانبه قال الدكتور عبد السلام معلا من أهالي بيتا، إن ما جرى من اعتداء أجهزة أمن السلطة يكسر معادلة أننا شعب يقع تحت الاحتلال ويواجهه بأقصى الإمكانيات وقادر على إيلامه، فأصبحت السهام توجه لصدور حراس الجبل.

وطالب معلا جميع العُقلاء "أن يُبقوا على المعادلة قائمة في مسارها الصحيح، وإن كنا ضعفاء إلا أننا نستطيع أن نكون ثابتين على أرضنا."

وكانت أجهزة أمن السلطة، اعتقلت فجر اليوم الجمعة، عددا من النشطاء في بلدة بيتا جنوب نابلس، في ظل مواجهة البلدة لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وقالت مصادر محلية إن المعتقلين هم عبد الرؤوف الجاغوب القيادي بحركة الجهاد الإسلامي وهو أسير محرر، وبلال جهاد حمايل، ومعتصم دويكات الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل أيام.

وأشارت المصادر إلى المعتقلين من الناشطين في مقاومة الاستيطان في بلدة بيتا، ومشاركون دائمون في المواجهات التي تندلع بشكل متواصل في محيط جبل صبيح، حيث يخطط المستوطنون لإقامة بؤرة استيطانية هناك.

وقالت عائلة حمايل في تصريحات إعلامية، إن عناصر الأمن الوقائي اقتحموا منزلهم عند الواحدة ليلًا، وسحلوا "بلال" على الأرض، ورفضوا أن يرتدي ملابسه في البرد القارس، ولم يأذنوا له بارتداء حذائه، واعتدوا على والده، ورشوا غاز الفلفل في وجه شقيقه، وضربوا شقيقه الآخر؛ لرفضهم الاعتقال.

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