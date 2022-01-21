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الخليج يستضيف أعلى نسبة مهاجرين في 2020

21 يناير 2022 . الساعة 19:26 بتوقيت القدس
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إمارة دبي الإماراتية

 ذكرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أن دول الخليج العربي تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر استضافة للمهاجرين مقارنة مع عدد السكان.

وتصدرت الإمارات بحسب قاعدة البيانات الأممية، أعلى نسبة بعدد المهاجرين لمجموع السكان بنسبة بلغت 88.1 بالمئة في 2020، ثم قطر بنسبة 77.5 بالمئة، والكويت بنسبة 72.8 بالمئة، والبحرين بنسبة 55 بالمئة.

وارتفع عدد المهاجرين الدوليين في الدول ذات مؤشر التنمية البشرية "المرتفع جدا" خلال عام 2020.

وأوضحت البيانات بأن الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين هم من ذوي الخبرة في العديد من دول المقصد، وعلى الأخص في الولايات المتحدة والسعودية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات.

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#هجرة #الإمارات #الخليج

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