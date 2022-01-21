"فصائل بيتا": اعتداءات السلطة تقتل الروح الوطنية في أيقونة المقاومة الشعبية

استهجنت لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا جنوب نابلس اليوم الجمعة، اعتداءات أجهزة أمن السلطة على البلدة وتنفيذ اعتقالات ومداهمات في أنحائها.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، "في الوقت الذي تُفلت حكومة الاحتلال يد المستوطنين لتنفيذ جرائمهم بحق ابناء شعبنا الصامد, وفي الوقت الذي ينفذ جيش الاحتلال كل جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، من قتل واعتقال وتدمير ونهب للأرض وسرقة لكل ما هو فلسطيني، نتفاجأ بسلوك مثير للشك في بيتا، من حملة اعتقالات ومداهمات تقوم بها أجهزة السلطة بحق بيتا وشبابها.

وأكدت أن "سلوك أجهزة أمن السلطة الأخير يهدد النسيج الوطني والاجتماعي و يؤدي حتما إلى قتل الروح الوطنية في بيتا أيقونة المقاومة الشعبية، ونموذج الدفاع عن الأرض ,حيث حققت بيتا انتصارا بهزيمة المستوطنين ودولة الاحتلال، وانسحابهم تحت ضغط الصمود الاسطوري الذي حققه شبابا بيتا، بوحدتهم وتلاحمهم ضد عصابات التلال و دولة الاحتلال".

ودعت اللجنة رئيس السلطة محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية إلى التحرك فورا لكف أيدي أمن السلطة عن بيتا وشبابها، والعمل على إنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي، لما لها من مخاطر على النسيج الوطني والاجتماعي، وقتل للروح الوطنية، في الوقت الذي نحتاج به الى الوحدة والتوحد لمواجهة مخططات الاحتلال، والوقوف بجانب نموذج بيتا ودعمه وتبنيه والدفاع عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين