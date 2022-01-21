"الشعبية" تدين اعتداء أمن السلطة على "بيتا" وتدعو لمحاسبة مصدري الأوامر

دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة، اعتداءات أجهزة أمن السلطة على مجموعة من شبان بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت الجبهة في بيان لها، "ندين بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق ثلة من رموز المقاومة الشعبيّة في بلدة بيتا بنابلس فجر اليوم، حيث قامت باعتقال مجموعة من البلدة بعد الاعتداء عليها بشكلٍ همجي".

واعتبرت هذه الأفعال الممنهجة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق المناضلين من أبناء شعبنا تأتي في ظل اشتداد هجمة الاحتلال على كامل الأرض الفلسطينيّة المحتلة، داعيةً إلى ضرورة وقف كل هذه الملاحقات والاعتقالات بشكلٍ فوري.

ودعت الشعبية إلى مُحاسبة كل من أصدر أوامر ارتكاب مثل هذه الاعتداءات على أهلنا في بلدة بيتا، بما يضمن عدم تكرارها، واحترام سيادة القانون وعدم التعدي على أبناء شعبنا وترويع أطفالهم

المصدر / فلسطين أون لاين