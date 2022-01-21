مستوطنون يقتلعون ويحطمون 90 شجرة زيتون في سلفيت

أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على اقتلاع وتحطيم 90 شجرة زيتون، في منطقتي باب الشعب بياسوف شرق سلفيت وبديا غربها.

وقال المواطن جمال سلامة، إن المستوطنين قاموا باقتلاع وتحطيم 70 شجرة زيتون من أرضه الواقعة بخلة حسان شمال بديا، مضيفا أن الأرض البالغة مساحتها 45 دونما مزروعة بأشجار الزيتون.

وأشار إلى أنه ومنذ فترة قام بزراعة الدونمات غير المزروعة في أرضه، بهدف حمايتها من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها، حيث يمنعونه من الوصول إليها ويعتدون عليها ويخربونها، مؤكدا أنه سيقوم بزراعتها مرة أخرى.

من جانبه، قال المواطن سامر راشد من بلدة ياسوف، إن المستوطنين قاموا بتقطيع أكثر من 20 شجرة زيتون تقدر أعمارها بـ 15 عاما من أرضه التي يملكها هو وأشقاؤه في منطقة باب الشعب بالبلدة، مشيرا إلى أن الأرض قريبة من مستوطنتي "تفوح ورحاليم" المقامتين على أراضي المواطنين.

وفي السياق، استولى مستوطنون على أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بأربعة دونمات في بلدة كفر الديك غرب المحافظة.

وحمّل محافظ السلطة في سلفيت عبدالله كميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية استمرار وتصاعد هذه الاعتداءات، مشددا على ضرورة التحرك على جميع المستويات للضغط على الاحتلال من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف الاستيطان، ولجم اعتداءات المستوطنين المتصاعدة.

#فيديو| مستوطنون يستولون على أراضٍ زراعية في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت pic.twitter.com/ttKZYUqNbR — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 21, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين