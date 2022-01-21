5 وفيات و1468 إصابة بـ "كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة و غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزراة في تقريرها اليومي، أنّه "جرى تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في أريحا والأغوار، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس ".

ولفتت إلى أنّ "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 178، ضواحي القدس 93، سلفيت 26، رام الله والبيرة 293، نابلس 198، طوباس 29، طولكرم 49، الخليل 125، قلقيلية 17، جنين 50، أريحا والأغوار 54، قطاع غزة 356".

وأعلنت أنّ "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 97% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات"، مُشيرةً إلى أنّ "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 74، ضواحي القدس 32، سلفيت 7، رام الله والبيرة 112، نابلس 51، طوباس 34، طولكرم 9، الخليل 53، قلقيلية 3، جنين 23، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 80".

وأشارت إلى أنّ "هناك 58 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 88 مريضًا، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

المصدر / فلسطين أون لاين