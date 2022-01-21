بدران: اقتحام بيوت بلدة "بيتا" واعتقال أبنائها طعنة في ظهر المقاومة الشعبية

دانت حركة حماس اليوم الجمعة، اقتحام أجهزة أمن السلطة بيوت المواطنين في بلدة بيتا جنوب نابلس، والاعتداء الوحشي على أهلها المرابطين، واعتقال أبنائها.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران في تصريح صحفي، "إن هذه الاعتقالات تمثل طعنة في ظهر المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، وأيقونتها بلدة بيتا، التي صمدت طويلا في وجه الاحتلال والاستيطان، وقدمت الشهداء والجرحى، وما زالت ترابط على الثغور".

ودعا بدران القوى والفصائل إلى الوقوف في وجه الاعتقال السياسي، لأنه جريمة تهدد نسيجنا المجتمعي، وتدمر وحدة شعبنا.

وأكد على أن هذه الاعتقالات لن ترهب أبناء شعبنا عن مواصلة طريق مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض في وجه عربدة المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين