الاحتلال يعلن تسجيل أكثر من 69 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الجمعة، تسجيل 69,104 إصابات بفيروس كورونا، أمس. كما سُجلت 7,035 إصابة بين منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم.

وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة لكورونا إلى 20%، فيما ارتفع عدد حالات كورونا الخطيرة إلى 638، بينها 123 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 29 مريضا بكورونا منذ يوم الثلاثاء الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 8369 منذ بداية الجائحة.

وأشارت المعطيات إلى وجود 453,505 حالات كورونا نشطة حاليا، غالبيتها الساحقة طفيفة، وهناك 175 حالة متوسطة. ويبلغ مجموع مرضى كورونا المسررين في المستشفيات 1758 مريضا.

وبين مرضى كورونا الحاليين 169,125 طالب مدرسة و23,629 معلما. كما يتواجد 114,785 في حجر صحي إثر مخالطة مريض بكورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين