إصابة 8 متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

أصيب، اليوم الجمعة، 8 متضامنين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين عليهم خلال زراعتهم الأشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مجموعة من مستوطني "جفعات رونين" هاجموا متضامنين من جمعية "حاخامين" الإسرائيلية من أجل حقوق الإنسان، واعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابة 8 منهم بجروح وكسور، أثناء زراعتهم الأشجار في أراضي بورين.

وأوضح أن المستوطنين أحرقوا مركبة أحد المتضامنين وحطموا مركبة أخرى أثناء الاعتداء.

🎥 لحظة اعتداء مستوطنين على متضامنين خلال فعالية لزراعة أشتال الزيتون في بورين جنوب نابلس pic.twitter.com/zq6rfOtbmU — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 21, 2022

🎥 لحظة إحراق المستوطنين المتطرفين لسيارة متضامنين والاعتداء عليهم أثناء مشاركتهم في فعالية لزراعة أشتال الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس pic.twitter.com/KAgrAFxLmG — فلسطين أون لاين (@pl24online) January 21, 2022











المصدر / فلسطين أون لاين