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إصابة 8 متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

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بالفيديو والصور إصابة 8 متضامين وإحراق مركبتهم بهجوم للمستوطنين في بورين

21 يناير 2022 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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أصيب، اليوم الجمعة، 8 متضامنين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين عليهم خلال زراعتهم الأشجار في بلدة بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مجموعة من مستوطني "جفعات رونين" هاجموا متضامنين من جمعية "حاخامين" الإسرائيلية من أجل حقوق الإنسان، واعتدوا عليهم بالضرب، الأمر الذي أدى إلى إصابة 8 منهم بجروح وكسور، أثناء زراعتهم الأشجار في أراضي بورين.

وأوضح أن المستوطنين أحرقوا مركبة أحد المتضامنين وحطموا مركبة أخرى أثناء الاعتداء.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
تلجرام
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