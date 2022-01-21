جمعية إندونيسية تنفذ مشروع كفالات أيتام لشهداء عدوان 2021

غزة - محمد حجازي

أعلنت جمعية الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية -إندونيسيا، أمس، عن مشروع كفالة أيتام شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، بكفالة مالية قيمتها (450 دولارًا) لكل يتيم، تُصرف كل 3 أشهر لمدة عام.

جاء ذلك في حفل نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعية الإندونيسية بغزة، تحت عنوان "إندونيسيا.. وفاء وعطاء لأبناء الشهداء".

وأوضح مدير الجمعية محمد حسين، في كلمة مرئية خلال الحفل، أن المشروع ممول من الشيخ الإندونيسي آدي هدايات، الذي أكد التزامه بكفالة كل أيتام شهداء الذين ارتقوا في معركة "سيف القدس".

وأضاف حسين أن دولة إندونيسيا ستستمر بدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة وعوائل شهداء معركة "سيف القدس" الذين رفعوا رأس الأمة عاليا في مواجهة الاحتلال.

وأفاد مدير المشروع بقطاع غزة محمد ياسين بأن عدد الأيتام المستفيدين من المشروع 231 يتيما، موزعين على 87 أسرة.

وقال ياسين في تصريح لصحيفة "فلسطين" إن الجمعية منذ اللحظة الأولى لانتهاء عدوان مايو 2021 على قطاع غزة، باشرت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بجمع بيانات أيتام العدوان، لسد جانب من الفراغ الذي تركه فقدهم آبائهم، موضحا أن قيمة الكفالة لليتيم الواحد 150 دولارا في الشهر، توزع بشكل ربع سنوي بمقدار 450 دولارا، لمدة عام.

وأشار ياسين إلى أن المشروع بدأ من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وينتهي في سبتمبر/ أيلول 2022.

بدوره، شكر وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد الجمعية ودولة إندونيسيا والشعب الإندونيسي على دعمه الكبير لأيتام قطاع غزة، ووقوفهم عند مسؤولياتهم الواجبة تجاه الأيتام والمحتاجين.

وأكد حمد في تصريح لـ"فلسطين" أهمية المشروع لدعم أسر الشهداء والأيتام ورعايتهم، داعيا المؤسسات الدولية للمساهمة في رعاية هذه الفئة.

المصدر / فلسطين أون لاين