مستوطنون يعيدون تسييج أرض عائلة سالم في الشيخ جراح

اقتحم مستوطنون وبحماية من شرطة الاحتلال صباح اليوم الجمعة، أرض عائلة سالم في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة؛ وأعادوا تثبيت سياج حولها، في محاولةٍ للاستيلاء عليها.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين يتقدمهم نائب رئيس بلدية الاحتلال آرييه كينج، وسط حمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحموا أرض عائلة سالم في الحي الغربي من الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، ووضعوا سياجا حولها ونفذّوا أعمالاً عدائية بحق المواطنين.

وأضافت المصادر إن المستوطنين اعتدوا على أفراد من عائلة سالم، واندلعت مناوشات فيما بينهم، وأُصيبت سيدة بكسورٍ بيدها جراء اعتداء المستوطنين.

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي عام 2015، تجدد قرار الإخلاء مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، حاول المستوطنون تدمير الأشجار في الأرض، ونصبّوا حولها الأسلاك الحديدية، واندلعت المناوشات بينهم وتعرض أفراد العائلة للاعتداء والضرب.

المصدر / فلسطين أون لاين